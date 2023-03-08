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Сегодня, 06:29

Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и набрал очки в восьмом матче подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Валерий Ничушкин (справа).
Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» — 4:0.

Россиянин забросил на второй минуте второго периода.

В первом периоде Ничушкин сделал две голевых передачи. Форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.

Всего на счету Ничушкина в нынешнем сезоне 31 (12+19) очков в 33 матчах.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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