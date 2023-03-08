Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и набрал очки в восьмом матче подряд

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» — 4:0.

Россиянин забросил на второй минуте второго периода.

В первом периоде Ничушкин сделал две голевых передачи. Форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.

Всего на счету Ничушкина в нынешнем сезоне 31 (12+19) очков в 33 матчах.