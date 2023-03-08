Ничушкин забросил 12-ю шайбу в сезоне и набрал очки в восьмом матче подряд
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» — 4:0.
Россиянин забросил на второй минуте второго периода.
В первом периоде Ничушкин сделал две голевых передачи. Форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд.
Всего на счету Ничушкина в нынешнем сезоне 31 (12+19) очков в 33 матчах.
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|8.03
|03:00
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Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
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