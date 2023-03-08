Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Филадельфией»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Россиянин сделал дубль и отдал одну голевую передачу.

Первой звездой встречи стал форвард «Тампы» Алекс Киллорн, на счету которого также две шайбы и результативная передача.

Третьей звездой признан еще один нападающий «Лайтнинг» Майкл Эйссимонт.