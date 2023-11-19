«Колорадо» победил «Даллас», отыгравшись с 0:3. Ничушкин забил гол
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 6:3.
В составе «Эвеланш» отличились Майлз Вуд, Райан Джохансен, Микко Рантанен, Эндрю Коглиано, Росс Колтон и Валерий Ничушкин, набравший 2 (1+1) очка. У «Старз», которые вели со счетом 3:0 до 34-й минуты, дубль оформил Тайлер Сегин, еще один гол забил Джо Павелски.
После этого матча «Колорадо» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Даллас» с 23 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Колорадо» — 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)
Голы: Сегин — 4 (Марчмент, Дюшен), 10:33 — 1:0. Павелски — 7 (бол., Бенн, Робертсон), 14:21 — 2:0. Сегин — 5 (Марчмент, Линделл), 22:12 — 3:0. Вуд — 3 (Колтон, Макар), 33:27 — 3:1. Джохансен — 6 (бол., Макар, Рантанен), 37:09 — 3:2. Ничушкин — 6, 44:19 — 3:3. Рантанен — 11 (Тэйвз, Ничушкин), 54:32 — 3:4. Кольяно — 2 (Кивиранта, Жирар), 54:43 — 3:5. Колтон — 6 (п.в., Макар), 59:30 — 3:6.
Вратари: Эттингер (56:54 — 59:30) — Георгиев.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (7+15+5) — 38 (7+16+15).
Наши: Дадонов (12.22/1/-3) — Ничушкин (23.06/5/+2).
19 ноября. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
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|25
|2
|Вашингтон
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|6
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|8
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|8
|9
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|6
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|В
|П
|О
|1
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|16
|11
|5
|23
|2
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|11
|5
|22
|3
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|10
|7
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|4
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|17
|8
|9
|18
|5
|Сент-Луис
|15
|8
|7
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Нэшвилл
|16
|6
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|12
|8
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|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|17
|12
|5
|25
|3
|Лос-Анджелес
|15
|9
|6
|21
|4
|Анахайм
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|18
|5
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|18
|6
|12
|16
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
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|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|6 : 4
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|4 : 2
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|3 : 5
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|5 : 2
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 5 Б
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 2
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 3
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 6
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|17
|27
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|16
|27
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|17
|27
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|17
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01