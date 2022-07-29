Ничушкин о силе Макдэвида: «Коннор играл, как бог»

Чемпион НХЛ-2022 в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ» об игре против одного из лучших игроков на планете, форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида во время плей-офф.

— Были спецзадания для вас или всего звена, как играть против Макдэвида и Кучерова?

— А как играть против Макдэвида? Это невероятно тяжело. Желательно оставлять его без шайбы и пусть у своих ворот больше находится. В первом матче против «Эдмонтона» его звено два раза шайбу в нашей зоне получило и дважды нам забило. Два из двух! Наш главный тренер Джаред Беднар постоянно готовил специальное видео, чтобы показать, против какого звена каждый будет играть. На выезде эту последовательность сложно выдерживать, поскольку мы меняемся первыми. Но мы справились.

— С кем все-таки пришлось сложнее?

— Все оппоненты тяжелые. С «Эдмонтоном» было сложнее с психологической точки зрения из-за того, что не хотелось слишком активно действовать в чужой зоне. Подсознательно мы боялись ошибиться и упустить Макдэвида в контратаку. На всякий случай больше думаешь об обороне, но это не всегда помогает. Даже если у тебя в запасе есть пара лишних шагов, он все равно берет шайбу и приезжает с ней в нашу зону.

— Макдэвид для вас самый опасный нападающий в мире?

— Я смотрел серию «Эдмонтона» против «Калгари». Наверное, нельзя так говорить про людей, но Коннор играл как Бог. То, что он творил — это было нечто. Макдэвид в каждой своей смене создавал голевые моменты! И сколько еще не забил. Некоторые матчи надо смотреть с первой и до последней секунды целиком, а не просто включать хайлайты. Я подобного никогда не видел. Даже на детском уровне никто так не доминировал.

«Колорадо» победил «Эдмонтон» в финале Западной конференции плей-офф со счетом 4-0 в серии. В финале Кубка Стэнли «Эвеланш» обыграли «Тампу» со счетом 4-2 в серии.