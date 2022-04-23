«Оттава» по буллитам обыграла «Коламбус»

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«Оттава» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Автором победного буллитам стал немецкий нападающий Тим Штюцле.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб сыграл 18 минут 48 секунд, сделал 1 бросок по воротам соперника и заработал одно 2-минутное удаление.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Оттава» — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рословик — 20 (бол., Силлинджер, Джонсон), 11:20 — 1:0. Ткачак — 29 (Батерсон, Норрис), 47:06 — 1:1.

Победный буллит: Штютцле.

Вратари: Мерзликинс — Густавссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (6+10+14+4) — 26 (4+11+9+2).

Наши: Гавриков (28.20/3/0) — Зайцев (17.59/0/0), Зуб (18.48/1/0).

23 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18116 зрителей.