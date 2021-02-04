НХЛ внесла изменения к требованиям к аренам
21:04
Национальная хоккейная лига внесла изменения в COVID-протокол. Были добавлены новые требования к подготовке арен, сообщает Sportsnet.
Теперь будут убраны все ограждения, которые находятся за скамейками команд. Также клубы должны оснастить арены очистителями воздуха.
Кроме того, клубы обязали увеличить размеры гостевых и хозяйских раздевалок. Дистанция между игроками должна составлять минимум 1,5 метра.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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