НХЛ внесла изменения к требованиям к аренам

Национальная хоккейная лига внесла изменения в COVID-протокол. Были добавлены новые требования к подготовке арен, сообщает Sportsnet.

Теперь будут убраны все ограждения, которые находятся за скамейками команд. Также клубы должны оснастить арены очистителями воздуха.

Кроме того, клубы обязали увеличить размеры гостевых и хозяйских раздевалок. Дистанция между игроками должна составлять минимум 1,5 метра.