Любушкин дебютирует в сезоне в матче с «Сент-Луисом»

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин дебютирует в нынешнем сезоне. Главный тренер «Койотов» Рик Токкет заверил, что россиянин сыграет против «Сент-Луиса», информирует пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 4 результативные передачи. Во время паузы, связанной с переносом сезона-2020/21 из-за коронавируса в Северной Америке, Любушкин выступал за «Локомотив» в КХЛ.