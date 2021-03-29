НХЛ сообщила об изменении дат проведения 19 матчей сезона

НХЛ на официальном сайте сообщила об изменении расписания в сезоне-2020/21.

Изменения коснулись 19 матчей 14 команд лиги. Указано североамерикананское восточное время (-7 к московскому времени).

«Эдмонтон» — «Монреаль» (изначальная дата 22 марта — новая дата 30 марта);

«Вашингтон» — «Бостон» (20 апреля — 11 апреля);

«Калгари» — «Монреаль», (16 апреля в 19:00 — 16 апреля в 18:00);

«Оттава» — «Монреаль» (28 марта — 17 апреля);

«Бостон» — «Баффало» (20 марта — 20 апреля);

«Торонто» — «Виннипег» (21 апреля в 20:00 — 21 апреля в 19:00);

«Монреаль» — «Эдмонтон» (20 апреля — 21 апреля);

«Монреаль» — «Калгари» (22 апреля — 23 апреля);

«Монреаль» — «Калгари» (26 апреля в 22:00 — 26 апреля в 18:30);

«Эдмонтон» — «Виннипег» (26 апреля в 20:00 — 26 апреля в 21:00);

«Монреаль» — «Оттава» (30 марта — 5 мая);

«Монреаль» — «Торонто» (7 мая — 6 мая);

«Эдмонтон» — «Монреаль» (24 марта — 10 мая);

«Тампа» — «Флорида» (6 мая -10 мая);

«Айлендерс» — «Бостон» (23 марта — 10 мая);

«Торонто» — «Оттава» (5 мая -10 мая);

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» (15 марта — 10 мая);

«Эдмонтон» — «Монреаль» (26 марта — 11 мая);

«Бостон» — «Вашингтон» (11 апреля — 11 мая).