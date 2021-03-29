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Тарасенко забил «Анахайму», забросив вторую шайбу в сезоне. Видео

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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Россиянин забросил шайбу на 16-й минуте встречи и сделал счет 2:0. Ранее нападающий ассистировал Райану О'Райлли.

Для Тарасенко это вторая шайба в сезоне. Большую часть чемпионата он пропустил из-за восстановления после операции на левом плече.

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