Тротц об игре Сорокина в матче с «Вегасом»: «Илья был хорош, он сделал несколько больших сейвов»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 Б).

«Илья был хорош. Он сделал несколько больших сейвов, особенно во втором периоде, когда у них был весь этот хаос в две смены», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин отразил 31 бросок по воротам.

После этого матча «Вегас» с 40 очками занимает второе место в Западной конференции, «Айлендерс» с 22 очками — на 14-й строчке Востока.