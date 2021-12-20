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Тротц об игре Сорокина в матче с «Вегасом»: «Илья был хорош, он сделал несколько больших сейвов»

07:02
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 Б).

«Илья был хорош. Он сделал несколько больших сейвов, особенно во втором периоде, когда у них был весь этот хаос в две смены», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин отразил 31 бросок по воротам.

После этого матча «Вегас» с 40 очками занимает второе место в Западной конференции, «Айлендерс» с 22 очками — на 14-й строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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