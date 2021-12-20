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«Торонто» приостановит все командные мероприятия в связи с рождественской паузой

06:20
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«Торонто» приостановит командные мероприятия в связи с запланированным праздничным перерывом в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Решение о том, когда снова откроются тренировочные базы «Мэйпл Лифз», будут принимать НХЛ и профсоюз игроков в ближайшие дни. Единственная запланированная игра «Торонто» перед праздничным перерывом против «Сент-Луиса», которая должна была пройти 23 декабря, перенесена.

«Торонто» с 42 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.

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Сергей Разин все материалы автора
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