«Ванкувер» одержал победу над «Каролиной»
08:29
«Ванкувер» одержал победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Безер и Элиас Петтерссон. У гостей единственную шайбу забросил Мартин Нечас.
Таким образом, «Кэнакс» набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Харрикейнз» с 39 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке.
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