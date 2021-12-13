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«Ванкувер» одержал победу над «Каролиной»

08:29

«Ванкувер» одержал победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Безер и Элиас Петтерссон. У гостей единственную шайбу забросил Мартин Нечас.

Таким образом, «Кэнакс» набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Харрикейнз» с 39 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке.

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Карен Саркисян все материалы автора
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