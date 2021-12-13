Голкипер «Коламбуса» должен отслужить в финской армии

Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало должен в обязательном порядке отслужить в армии, сообщает Iltalehti.

Согласно приказу финского правительства, он обязан отслужить 165 дней — с 11 апреля по 23 сентября. Проблема в том, что к 11 апреля регулярный чемпионата НХЛ еще не закончится, а летом игрок станет свободным агентом.

Обычно финские спортсмены проходят службу в два этапа по 82-83 дня, но Корписало эту возможность упустил. Также он заявил, что не станет покидать «Блю Джэкетс» по ходу сезона и будет разбираться с армией позже.

У игрока в следующем году истекает паспорт — если не отслужить, то новый не выдадут.