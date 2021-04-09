Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Даллас» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский вратарь Антон Худобин. Он отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал Блэйк Комо, оформивший дубль. Возглавил тройку лучших Роопе Хинтц, набравший 4 (1+3) очка.