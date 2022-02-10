Форвард «Калгари» Баклунд признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вегаса» форвард забил гол и сделал 3 результативных передачи.

Вторая звезда дня — нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, который сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (4:3).

Третья звезда — вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери, который отразил 40 из 41 броска по своим воротам в матче против «Эдмонтона» (4:1).