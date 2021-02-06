НХЛ, результаты матчей 6 февраля: Василевский сделал 27 сэйвов, Наместников забросил шайбу
Сегодня, 6 февраля, в национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 5 матчей.
«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Наместников — 2 (Задина, Меррилл), 10:00 — 0:1. Марун — 1, 13:56 — 1:1. Гудроу — 1 (Рутта, Пойнт), 37:29 — 2:1. Гудроу — 2 (п.в., Коулман, Макдона), 59:32 — 3:1.
Вратари: Василевский — Грайсс (58:37 — 59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (14+9+9) — 28 (12+12+4).
Наши: Сергачев (20.42/3/+1) — Наместников (17.25/4/+1).
6 февраля. Тампа. Amalie Arena.
«Филадельфия» — «Бостон» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: ван Римсдайк — 6 (бол., Густафссон, Жиру), 40:27 — 1:0. Маршан — 7 (Пастрняк, Макэвой), 52:01 — 1:1. Керали — 2 (Бьорк, Крейчи), 52:28 — 1:2.
Нереализованный буллит: Фэраби (Филадельфия Флайерз), 36:25.
Вратари: Эллиотт (57:41) — Раск.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 24 (7+4+13) — 23 (5+8+10).
Наши: Проворов (26.48/2/-1) — -.
6 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.
«Флорида» — «Нэшвилл» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Сиссонс — 2 (Йоси, Эллис), 4:04 — 0:1. Барков — 4 (Верхэге, Типпетт), 25:58 — 1:1. Верхэге — 6 (Барков, Уигар), 35:31 — 2:1.
Вратари: Дридгер — Ринне (58:46).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (20+9+7) — 25 (5+9+11).
Наши: — - Тренин (9.23/0/+1).
6 февраля. Майами. BB&T Center.
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