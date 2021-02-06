Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Детройт» (3:1). Все трое — из состава «Лайтнинг».

Первой звездой признан российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 27 из 28 бросков. Второй звездой стал россиянин Михаил Сергачев, который за 20 минут 42 секунды на льду сделал 3 броска по воротам соперника и 2 силовых приема. Замкнул тройку Барклай Гудроу, забросивший две шайбы.