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The Athletic: Овечкин может подписать новый контракт с «Вашингтоном» после драфта расширения

19:46
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
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«Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с капитаном команды Александром Овечкиным. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако соглашение может быть заключено после драфта расширения, сообщает The Athletic.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Если он подойдет в таком статусе к драфту расширения, то «Кэпиталз» не нужно будет защищать права на него.

Его последний контракт был рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов (9,5 миллиона в год) и сейчас подходит к концу. Теперь капитан «Кэпиталз» может продлить соглашение с клубом, а может выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения от других клубов.

Овечкин провел в «Вашингтоне» всю заокеанскую часть карьеры и завоевал главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. Российский нападающий девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В общей сложности он забросил 730 шайб — шестой результат в истории лиги.

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Иван Шитик все материалы автора
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