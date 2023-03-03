Бучневич признан первой звездой матча с «Сан-Хосе», Александров — третья звезда

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3).

На счету 27-летнего россиянина четыре результативные передачи. Второй звездой признан защитник Колтон Парайко, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард Никита Александров, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Бучневич провел 46 матчей, в которых набрал 51 (18+33) очко. У Александрова 7 (3+4) очков в 22 матчах.