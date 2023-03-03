Гурьянов забросил первую шайбу за «Монреаль»

Форвард «Монреаля» Денис Гурьянов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:3).

25-летний россиянин забросил шайбу на 50-й минуте и сделал счет 2:3.

Для Гурьянова это первая шайба после перехода из «Далласа». В текущем сезоне на его счету 10 (3+7) очков в 45 матчах.