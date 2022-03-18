Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на седьмое место, Капризов опережает на одно очко

Овечкин опустился на десятое место в таблице лучших бомбардиров сезона НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:2).

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина 74 (38+36) очка в 60 матчах сезона. Капитан «Кэпиталз» занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 75 (32+43) очками — на строчку выше, лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 87 (34+53) очками.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 87 (34+53) очков в 60 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 84 (19+65) в 61 матче

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 84 (40+44) в 61 матче

4. Джонни Годро («Калгари») — 79 (27+52) в 60 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 77 (45+32) в 56 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 75 (32+43) в 58 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 74 (38+36) в 60 матчах

8. Назем Кадри («Колорадо») — 73 (22+51) в 58 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 73 (24+49) в 60 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 72 (17+55) в 59 матчах