Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:00

НХЛ: «Тампа» — «Баффало», «Нэшвилл» — «Миннесота». Расписание матчей 1 марта

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

01 марта, пятница

03.00 (мск) «Бостон» — «Вегас»

03.00 «Детройт» — «Айлендерс»

03.00 «Коламбус» — «Каролина»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Баффало»

03.00 «Торонто» — «Аризона»

03.00 «Флорида» — «Монреаль»

04.00 «Даллас» — «Виннипег»

04.00 «Нэшвилл» — «Миннесота»

05.00 «Чикаго» — «Колорадо»

06.00 «Ванкувер» — «Лос-Анджелес»

06.00 «Сиэтл» — «Питтсбург»

06.30 «Сан-Хосе» — «Анахайм»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Сборная Испании сыграет на Евро 2024 в «группе смерти»
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воронков подрался с игроком «Рейнджерс» в отместку за силовой прием против Проворова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 59 35 24 76
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Нью-Джерси 59 30 29 64
5 Вашингтон 58 27 31 63
6 Питтсбург 56 27 29 62
7 Айлендерс 58 24 34 62
8 Коламбус 58 19 39 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 39 20 82
2 Бостон 60 34 26 82
3 Торонто 58 33 25 74
4 Детройт 59 33 26 72
5 Тампа-Бэй 61 32 29 69
6 Баффало 59 27 32 58
7 Монреаль 59 23 36 54
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 57 37 20 79
2 Даллас 61 35 26 79
3 Колорадо 60 36 24 77
4 Нэшвилл 60 33 27 68
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 59 28 31 62
7 Аризона 58 23 35 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 61 38 23 83
2 Вегас 59 33 26 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 58 29 29 68
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 57 15 42 35
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
29.02 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 4 : 1
29.02 04:30
Эдмонтон – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 103
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 60 98
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 52
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 59 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости