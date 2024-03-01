«Сан-Хосе» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 6:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Дакс» отличились Лео Карлссон, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Фрэнк Ватрано, Адам Хендрик и Исак Лундстрем, защитник Павел Миньюков отметился результативной передачей. У «Шаркс» 3 (2+1) очка набрал Энтони Даклер, еще по голу забили Майк Хоффман Уилльям Эклунд, защитник Никита Охотюк сделал результативный пас.

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