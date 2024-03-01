«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе», у Минтюкова и Охотюка по передаче
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:4.
В составе «Дакс» отличились Лео Карлссон, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Фрэнк Ватрано, Адам Хендрик и Исак Лундстрем, защитник Павел Миньюков отметился результативной передачей. У «Шаркс» 3 (2+1) очка набрал Энтони Даклер, еще по голу забили Майк Хоффман Уилльям Эклунд, защитник Никита Охотюк сделал результативный пас.
После этого матча «Анахайм» с 45 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 35 очками — на строчку ниже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)
Голы: Дюклер — 12 (Зеттерлунд, Охотюк), 2:47 — 1:0. Карлссон — 9 (Киллорн, Хенрик), 3:07 — 1:1. Лисон — 8 (мен., Минтюков, Гудас), 4:37 — 1:2. Киллорн — 8 (Хенрик, Линдстрем), 25:18 — 1:3. Хоффман — 9 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 30:26 — 2:3. Эклунд — 9 (бол., Дюклер, Гранлунд), 35:40 — 3:3. Ватрано — 27 (бол., Лакомб, Строум), 37:35 — 3:4. Хенрик — 16 (бол., Лакомб, Строум), 38:41 — 3:5. Дюклер — 13 (бол., Гранлунд, Хоффман), 49:30 — 4:5. Лундестрем — 4 (п.в.), 59:36 — 4:6.
Вратари: Кяхкенен (58:48 — 59:36) — Гибсон.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 28 (11+9+8) — 30 (7+10+13).
Наши: Барабанов (8.08/0/-2), Охотюк (13.29/1/+1) — Минтюков (26.23/2/+1).
1 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 10537 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|60
|40
|20
|83
|2
|Каролина
|60
|36
|24
|78
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Нью-Джерси
|59
|30
|29
|64
|5
|Айлендерс
|59
|25
|34
|64
|6
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|7
|Питтсбург
|57
|27
|30
|62
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|40
|20
|84
|2
|Бостон
|61
|35
|26
|84
|3
|Торонто
|59
|34
|25
|76
|4
|Детройт
|60
|33
|27
|72
|5
|Тампа-Бэй
|62
|32
|30
|70
|6
|Баффало
|60
|28
|32
|60
|7
|Монреаль
|60
|23
|37
|55
|8
|Оттава
|57
|25
|32
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|62
|36
|26
|81
|2
|Виннипег
|58
|37
|21
|79
|3
|Колорадо
|61
|37
|24
|79
|4
|Нэшвилл
|61
|34
|27
|70
|5
|Сент-Луис
|59
|30
|29
|63
|6
|Миннесота
|60
|28
|32
|62
|7
|Аризона
|59
|23
|36
|51
|8
|Чикаго
|60
|15
|45
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|62
|38
|24
|83
|2
|Вегас
|60
|33
|27
|73
|3
|Эдмонтон
|57
|35
|22
|72
|4
|Лос-Анджелес
|59
|30
|29
|70
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|59
|26
|33
|63
|7
|Анахайм
|59
|21
|38
|45
|8
|Сан-Хосе
|58
|15
|43
|35
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 3 ОТ
|1.03
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 3 Б
|1.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 2
|1.03
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 4
|1.03
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|3 : 5
|1.03
|03:00
|
Бостон – Вегас
|5 : 4
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 1
|1.03
|04:00
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|1.03
|05:00
|
Чикаго – Колорадо
|0 : 5
|1.03
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 5
|1.03
|06:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|2 : 0
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 6
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|104
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|61
|100
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|60
|41
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|56
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97