«Анахайм» на выезде обыграл «Сан-Хосе», у Минтюкова и Охотюка по передаче

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:4.

В составе «Дакс» отличились Лео Карлссон, Бретт Лисон, Алекс Киллорн, Фрэнк Ватрано, Адам Хендрик и Исак Лундстрем, защитник Павел Миньюков отметился результативной передачей. У «Шаркс» 3 (2+1) очка набрал Энтони Даклер, еще по голу забили Майк Хоффман Уилльям Эклунд, защитник Никита Охотюк сделал результативный пас.

После этого матча «Анахайм» с 45 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 35 очками — на строчку ниже.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Голы: Дюклер — 12 (Зеттерлунд, Охотюк), 2:47 — 1:0. Карлссон — 9 (Киллорн, Хенрик), 3:07 — 1:1. Лисон — 8 (мен., Минтюков, Гудас), 4:37 — 1:2. Киллорн — 8 (Хенрик, Линдстрем), 25:18 — 1:3. Хоффман — 9 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 30:26 — 2:3. Эклунд — 9 (бол., Дюклер, Гранлунд), 35:40 — 3:3. Ватрано — 27 (бол., Лакомб, Строум), 37:35 — 3:4. Хенрик — 16 (бол., Лакомб, Строум), 38:41 — 3:5. Дюклер — 13 (бол., Гранлунд, Хоффман), 49:30 — 4:5. Лундестрем — 4 (п.в.), 59:36 — 4:6.

Вратари: Кяхкенен (58:48 — 59:36) — Гибсон.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 28 (11+9+8) — 30 (7+10+13).

Наши: Барабанов (8.08/0/-2), Охотюк (13.29/1/+1) — Минтюков (26.23/2/+1).

1 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 10537 зрителей.