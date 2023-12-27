НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 28 декабря (онлайн)

14 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоятся в ночь на 28 декабря

В ночь с 27 на 28 декабря пройдет 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ. «СЭ» публикует информацию о времени и трансляциях начала игр по московскому времени.

В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Следить за ключевыми событиями игр НХЛ можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

03.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Коламбус»

03.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

03.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

03.00. «Торонто» — «Оттава»

03.30. «Айлендерс» — «Питтсбург»

04.00. «Миннесота» — «Детройт»

04.00. «Нэшвилл» — «Каролина»

04.00. «Сент-Луис» — «Даллас»

05.00. «Аризона» — «Колорадо»

05.00. «Чикаго» — «Виннипег»

05.30. «Калгари» — «Сиэтл»

06.00. «Анахайм» — «Вегас»

06.00. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»

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