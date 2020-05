НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина

Приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата, разделили Александр Овечкин из «Вашингтона» и Давид Пастрняк из «Бостона». Это подтвердила лига. На их счету по 48 шайб. У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз. До него это делал Уэйн Гретцки, которому принадлежит рекорд. Он 10 раз становился обладателем «Арт Росс Трофи».

В текущем сезоне этот приз достался Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». На его счету 110 результативных баллов.

It's official! Here are your regular season award winners:



?? Rocket Richard Trophy: Alex Ovechkin (@ovi8) and David Pastrnak (@pastrnak96)

?? Art Ross Trophy: Leon Draisaitl

?? William M. Jennings Trophy: @tuukkarask and Jaroslav Halak#AwardWorthy presented by @Bridgestone pic.twitter.com/ZbXw9BSKyD