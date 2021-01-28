НХЛ перенесла матч «Вегас» — «Сент-Луис»
21:28
Национальная хоккейная лига приняла решение перенести предстоящий матч регулярного чемпионата между «Вегасом» и «Сент-Луисом», информирует пресс-служба лиги.
НХЛ объяснила такое решение тем, что один игрок и представитель тренерского штаба «Голден Найтс» включены в COVID-протокол лиги и не смогут принять участие в матче.
Дата проведения матча будет объявлена позднее.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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