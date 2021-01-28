Торторелла пообещал работать с Лайне как с Дюбуа

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что намерен работать с Патриком Лайне как с Пьером-Люком Дюбуа или любым другим хоккеистом, которого он когда-либо тренировал.

«Я тренировал Люка как любого другого хоккеиста и намерен так же тренировать Лайне, когда он появится в команде, — сказал Торторелла в интервью телеканалу Sportsnet. — Для игрока лучше всего, если я всегда буду предельно честным с ним».

В субботу «Блю Джэкетс» обменяли в «Виннипег Джетс» центрфорварда Дюбуа и право выбора в третьем раунде драфта 2022 года, получив нападающих Лайне и Джека Рословика. По словам Тортореллы, Лайне знает, что от него ждут в новой команде и уже задает вопросы.

«У нас есть проблемы с результативностью. Они появились несколько лет назад, — сказал Торторелла. — Я говорил с Патриком, вчера пару раз общался с ним. Он умный парень, который хочет знать, с кем будет играть, как мы планируем разыгрывать большинство».

На счету Лайне (второго номера драфта 2016 года) 306 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 140 заброшенных шайб. Торторелла рассказал, что хочет поставить 22-летнего форварда на левый фланг тройки Макса Доми.