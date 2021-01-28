Источник: Рутерфорда убрали из «Питтсбурга», так как он хотел обменять Летанга

Стали известны подробности ухода Джима Рутерфорда с поста генерального менеджера клуба.

Журналист Колин Данлап пишут в Twitter, что генменеджер работал над обменом защитника Криса Летанга. Однако руководство клуба не хотело отпускать одного из лидеров команды.

Рутефорд стал генменеджером «Пингвинз» в 2014 году. В ходе его работы команда выиграла два Кубка Стэнли подряд — в 2016 и 2017 годах. В каждом сезоне «Пингвины» выходили в плей-офф.