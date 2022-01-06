НХЛ перенесла еще три матча регулярного чемпионата

НХЛ перенесла еще три матча на более поздний срок, информирует сайт лиги. Это произошло из-за ограничений на посещаемость общественных мероприятий, введенных в некоторых городах Канады из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Были перенесены домашние матчи «Монреаля» и «Торонто» против «Нью-Джерси», которые должны были пройти 15 и 18 января соответственно, а также встреча «Эдмонтон» — «Чикаго» (19 января).

Эти игры состоятся, когда ограничения будут сняты или изменены. Напомним, что из-за коронавируса в этом сезоне уже перенесено 98 матчей регулярного чемпионата НХЛ.