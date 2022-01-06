Свечников рассказал, как перенес ковид, и высказался об Олимпиаде

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о том, как перенес карантин после заражения коронавирусом в середине декабря.

«В отличие от предыдущего раза, сейчас не было никаких симптомов. Только небольшой кашель в первый день, — цитирует Свечникова русска версия сайта НХЛ. — Так что я чувствовал себя нормально и не было никаких проблем при возвращении к занятиям».

Свечников попал в ковид-протокол 14 декабря на фоне собственной четырехматчевой серии без очков, но после возобновления чемпионата набрал сразу 3 (1+2) балла в двух матчах против «Монреаля» 30 декабря и против «Коламбуса» 1 января.

Форвард «Каролины» также затронул тему отказа от участия в Олимпиаде.

«Для игроков постарше это наверняка более серьезный удар. Но и я тоже очень разочарован таким исходом, — отметил 21-летний Свечников. — Я, честно говоря, не уверен, что попал бы в команду, но очень на это надеялся. Думаю, все игроки расстроены, но это решение можно понять — слишком легко сейчас подхватить инфекцию и слишком сложно организовать все так, чтобы этого избежать».

Напомним, в чемпионате НХЛ был предусмотрен перерыв с 3 по 22 февраля для участия в Олимпиаде, но теперь в это время планируется играть перенесенные матчи.