Свечников рассказал, как перенес ковид, и высказался об Олимпиаде
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о том, как перенес карантин после заражения коронавирусом в середине декабря.
«В отличие от предыдущего раза, сейчас не было никаких симптомов. Только небольшой кашель в первый день, — цитирует Свечникова русска версия сайта НХЛ. — Так что я чувствовал себя нормально и не было никаких проблем при возвращении к занятиям».
Свечников попал в ковид-протокол 14 декабря на фоне собственной четырехматчевой серии без очков, но после возобновления чемпионата набрал сразу 3 (1+2) балла в двух матчах против «Монреаля» 30 декабря и против «Коламбуса» 1 января.
Форвард «Каролины» также затронул тему отказа от участия в Олимпиаде.
«Для игроков постарше это наверняка более серьезный удар. Но и я тоже очень разочарован таким исходом, — отметил 21-летний Свечников. — Я, честно говоря, не уверен, что попал бы в команду, но очень на это надеялся. Думаю, все игроки расстроены, но это решение можно понять — слишком легко сейчас подхватить инфекцию и слишком сложно организовать все так, чтобы этого избежать».
Напомним, в чемпионате НХЛ был предусмотрен перерыв с 3 по 22 февраля для участия в Олимпиаде, но теперь в это время планируется играть перенесенные матчи.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/svechnikov-simptomov-ne-bylo-tolko-kashel/c-329505572свечни
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