Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим в лиге в своем амплуа по версии сайта НХЛ. Василевский — обладатель Кубка Стэнли-2020, получал «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу — по итогам сезона-2018/19. После сезона-2019/20 россиянин вошел в тройку номинантов этой премии.

Второе место в рейтинге НХЛ занял вратарь «Виннипега» Коннор Хелленбайк, третий — голкипер «Бостона» Туука Раск.

В топ-16 также попали еще два россиянина — вратарь «Далласа» Антон Худобин (№12) и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (№15).

Новый сезон НХЛ стартует 13 января.