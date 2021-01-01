НХЛ назвала Василевского лучшим вратарем лиги, в топ-16 — еще два россиянина
19:31
Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим в лиге в своем амплуа по версии сайта НХЛ. Василевский — обладатель Кубка Стэнли-2020, получал «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу — по итогам сезона-2018/19. После сезона-2019/20 россиянин вошел в тройку номинантов этой премии.
Второе место в рейтинге НХЛ занял вратарь «Виннипега» Коннор Хелленбайк, третий — голкипер «Бостона» Туука Раск.
В топ-16 также попали еще два россиянина — вратарь «Далласа» Антон Худобин (№12) и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (№15).
Новый сезон НХЛ стартует 13 января.
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