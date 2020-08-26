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НХЛ может провести следующий сезон в четырех городах

14:10
Сезон-2020/21 в НХЛ может пройти в 4 городах. Фото USA Today Sports
Сезон-2020/21 в НХЛ может пройти в 4 городах. Фото USA Today Sports
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность проведения игр следующего сезона в четырех городах, сообщает в своем Twitter журналист Джон Шэннон.

«НХЛ и профсоюз уже провели предварительные переговоры о следующем сезоне. Одно из предложений состоит в том, чтобы создать четыре «города-пузыря». 31 команда будет играть на этих площадках по 8 матчей.

В настоящее время ничто не указывает на то, что все города будут в Канаде. Но у этого варианта есть смысл", — написал Шэннон в Twitter.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Игры Кубка Стэнли проходят в Торонто и Эдмонтоне без зрителей.

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