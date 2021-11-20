Невакцинированных спортсменов не будут пускать в Канаду с 15 января
16:24
Правительство Канады утвердило новые антикоронавирусные правила, которые затронут и профессиональный спорт. С 15 января 2022 года невакцинированные спортсмены не будут получать разрешение на въезд в страну, сообщает The Athletic.
На данный момент представители клубов НБА и НХЛ могут попасть в страну, даже если не сделали прививку.
Но теперь правила будут ужесточены, и с 15 января в силу вступят новые требования.
Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю