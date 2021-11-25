«Вегас» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Чендлер Стивенсон, Йонас Рендбьерг, Адам Брукс, Алекс Пьетранджело и Марк Стоун. У «Предаторз» дублем отличился Филип Форсберг.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Стивенсон — 7 (Стоун), 19:12 — 0:1. Рендбьерг — 2, 23:01 — 0:2. Брукс — 1 (Колесар, Янмарк), 31:12 — 0:3. Форсберг — 5 (Дюшен), 45:20 — 1:3. Пьетранджело — 4 (мен., Стивенсон), 48:04 — 1:4. Форсберг — 6 (бол., Йоси, Джохансен), 53:51 — 2:4. Стоун — 1 (п.в., Пачиоретти), 58:08 — 2:5.

Вратари: Сарос (57:35 — 58:08) — Ленер.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 28 (9+10+9) — 35 (11+13+11).

Наши: Тренин (12.21/0/-2) — Дадонов (13.43/1/0).

25 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.