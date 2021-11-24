НХЛ: «Вашингтон» — «Монреаль», «Айлендерс» — «Рейнджерс» и другие матчи 25 ноября
18:00
В ночь на 25 ноября состоятся матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» Александра Овечкина на своем льду примет «Монреаль», а в Нью-Йорке сыграют команды с российскими вратарями: «Айлендерс» против «Рейнджерс» — Варламов/Сорокин против Шестеркина/Георгиева.
«Баффало» — «Бостон» (3.00 мск)
«Вашингтон» — «Монреаль» (3.00)
«Коламбус» — «Виннипег» (3.00)
«Нью-Джерси» — «Миннесота» (3.00)
«Питтсбург» — «Ванкувер» (3.00)
«Флорида» — «Филадельфия» (3.00)
«Айлендерс» — «Рейнджерс» (3.30)
«Детройт» — «Сент-Луис» (3.30)
«Нэшвилл» — «Вегас» (4.00)
«Колорадо» — «Анахайм» (5.00)
«Аризона» — «Эдмонтон» (6.00)
«Лос-Анджелес» — «Торонто» (6.00)
«Сиэтл» — «Каролина» (6.00)
«Сан-Хосе» — «Оттава» (6.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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