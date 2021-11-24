В ночь на 25 ноября состоятся матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» Александра Овечкина на своем льду примет «Монреаль», а в Нью-Йорке сыграют команды с российскими вратарями: «Айлендерс» против «Рейнджерс» — Варламов/Сорокин против Шестеркина/Георгиева.

«Баффало» — «Бостон» (3.00 мск)

«Вашингтон» — «Монреаль» (3.00)

«Коламбус» — «Виннипег» (3.00)

«Нью-Джерси» — «Миннесота» (3.00)

«Питтсбург» — «Ванкувер» (3.00)

«Флорида» — «Филадельфия» (3.00)

«Айлендерс» — «Рейнджерс» (3.30)

«Детройт» — «Сент-Луис» (3.30)

«Нэшвилл» — «Вегас» (4.00)

«Колорадо» — «Анахайм» (5.00)

«Аризона» — «Эдмонтон» (6.00)

«Лос-Анджелес» — «Торонто» (6.00)

«Сиэтл» — «Каролина» (6.00)

«Сан-Хосе» — «Оттава» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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