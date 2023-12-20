«Чикаго» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голы у «Блэкхокс» забили Райан Донато, Лукас Райхель и Тайлер Джонсон. У «Эвеланш» дубль на счету Валерия Ничушкина.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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