«Ванкувер» обыграл «Чикаго», у Кузьменко две результативные передачи

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Элиас Петтерссон, еще по шайбе забросили Фил Ди Джузеппе и Брок Босер, Андрей Кузьменко отметился двумя результативными передачами. У «Блэкхокс» отличились Коннор Мерфи и Лукас Райхел.

После этого матча «Ванкувер» с 73 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на 15-й строчке.