Трансляция матча НХЛ «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» Кучерова 8 декабря во Вконтакте начнется в 4.00

В ночь на 8 декабря «Нэшвилл» на льду своей домашнего комплекса «Бриджстоун-арена» примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 4.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» в прямом эфире и бесплатно пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».

«Предаторз» с 26 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Лайтнинг» — четвертые с 29 очками в Атлантическом дивизионе.

В текущем сезоне 30-летний российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (17+27) очка.

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