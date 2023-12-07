«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (бесплатно онлайн)
В ночь на 8 декабря «Нэшвилл» на льду своей домашнего комплекса «Бриджстоун-арена» примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 4.00 по московскому времени.
Видеотрансляция игры «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» в прямом эфире и бесплатно пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».
«Предаторз» с 26 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Лайтнинг» — четвертые с 29 очками в Атлантическом дивизионе.
В текущем сезоне 30-летний российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (17+27) очка.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|4
|Тампа-Бэй
|27
|12
|15
|29
|5
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|24
|14
|10
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|7.12
|03:00
|
Флорида – Даллас
|5 : 4
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|3 : 1
|7.12
|05:00
|
Сент-Луис – Вегас
|3 : 6
|7.12
|05:30
|
Эдмонтон – Каролина
|6 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|26
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87