«Нэшвилл» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 22 очками в 21 матче. «Питтсбург» идет на 13-й строчке Восточной конференции с 21 очком в 21 игре.

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