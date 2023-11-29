«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 28 очками в 20 матчах. «Виннипег» идет на шестой строчке с 26 очками в 21 игре.

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