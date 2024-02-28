«Нэшвилл» обыграл «Оттаву» и продлил победную серию

«Нэшвилл» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Предаторз» одержали шестую победу подряд.

Швейцарский защитник «Предаторз» Роман Йоси оформил дубль и сделал голевую передачу. Форвард Густав Нюквист набрал 3 (1+2) очка.

«Нэшвилл» наюрал 68 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Оттава» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Маккэррон — 9 (Йоси, Смит), 3:23 — 1:0. Йоси — 13 (бол., Нюквист, Новак), 5:44 — 2:0. Батерсон — 20 (бол., Сандерсон, Штюцле), 18:58 — 2:1. Йоси — 14 (Нюквист, Макдона), 38:31 — 3:1. Нюквист — 16 (Форсберг, О`Райлли), 53:12 — 4:1.

Вратари: Сарос — Корписало.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 36 (8+9+19) — 25 (14+11+0).

Наши: Тренин (14.53/1/0) — Тарасенко (14.38/2/-3).

28 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.