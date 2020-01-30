«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон», несмотря на 2 очка Овечкина

«Вашингтон» проиграл дома «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). «Предаторз» прервали четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей. Это был его первый матч после дисквалификации за пропуск Матча звезд. Россиянин забросил 693-ю шайбу в североамериканской карьере, выйдя на чистое 9-е место по голам в истории НХЛ, обойдя Стива Айзермана.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 4:5 (2:3, 2:0, 0:2)

Голы: Паник — 6 (Хагелин), 9:28 — 1:0. Тинорди — 1 (Форсберг), 10:15 — 1:1. Гранлунд — 10 (бол., Форсберг, Террис), 12:52 — 1:2. Гримальди — 9 (Йоси, Бонино), 16:02 — 1:3. Овечкин — 35, 16:26 — 2:3. Паник — 7, 26:01 — 3:3. Уилсон — 16 (бол., Эллер, Овечкин), 31:06 — 4:3. Джохансен — 11 (мен.), 43:00 — 4:4. Вебер — 1 (Хэмьюс, Джохансен), 55:23 — 4:5.

Вратари: Холтби (58:43) — Сарос.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (15+14+4) — 24 (7+7+10).

Наши: Кузнецов (19.12/3/-1), Овечкин (24.27/5/0), Орлов (21.30/2/+1) — -.

30 января. Вашингтон. Capital One Arena.