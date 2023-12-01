«Нэшвилл» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» разгромила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» одержала вторую победу подряд и вышла на 13-е место в таблице Западной конференции с 18 очками в 21 матче.

«Нэшвилл» идет на 10-й строчке с 22 очками в 22 играх.