«Виннипег» проиграл «Далласу». Наместников забросил одну шайбу

«Даллас» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» прервали четырехматчевую победную серию «Джетс».

Единственную шайбу гостей забросил российский нападающий Владислав Наместников. Для него это 7-й гол в этом сезоне.

«Даллас» набрал 81 очко и занимает 2-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет третьим — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Виннипег» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Робертсон — 19 (Павелски), 6:52 — 1:0. Павелски — 21 (Хаканпяя, Хинтц), 16:41 — 2:0. Стэнковен — 3 (Джонстон, Бенн), 18:17 — 3:0. Наместников — 7 (бол., Элерс, Пионк), 33:24 — 3:1. Хинтц — 24 (п.в.), 58:50 — 4:1.

Вратари: Эттингер — Хеллибак (57:28 — 58:50).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (10+10+16) — 26 (12+8+6).

Наши: — - Наместников (14.49/1/-2).

1 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.