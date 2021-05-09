«Нэшвилл» победил «Каролину» при «-3» у Свечникова

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:1.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Нэшвилл» с 62 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 80 очками — на первой строчке.