Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Нэшвилл» победил «Каролину» при «-3» у Свечникова

05:33
Теги:

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:1.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Нэшвилл» с 62 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 80 очками — на первой строчке.

Читайте также

ЦСКА и «Магнитка» совершили удивительный обмен. В Магнитогорск приехал канадец, который может стать лучшим легионером КХЛ
ЦСКА — «Краснодар», все голы матча, видео, обзор, 29-й тур чемпионата России
Капризов набрал 50 очков за «Миннесоту» в дебютном сезоне НХЛ
Джонсон дебютировал в Bellator с победы нокаутом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд