Бобровский признан третьей звездой матча с «Тампой»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

Россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Первой звездой стал форвард Алекс Веннберг, вторая звезда — его партнер по атаке Сэм Бэннет.

В текущем сезоне Бобровский провел 31 матч в НХЛ.