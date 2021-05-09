Бобровский признан третьей звездой матча с «Тампой»
05:25
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).
Россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Первой звездой стал форвард Алекс Веннберг, вторая звезда — его партнер по атаке Сэм Бэннет.
В текущем сезоне Бобровский провел 31 матч в НХЛ.
Читайте также
ЦСКА и «Магнитка» совершили удивительный обмен. В Магнитогорск приехал канадец, который может стать лучшим легионером КХЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю