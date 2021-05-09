Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский признан третьей звездой матча с «Тампой»

05:25
Теги:

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

Россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Первой звездой стал форвард Алекс Веннберг, вторая звезда — его партнер по атаке Сэм Бэннет.

В текущем сезоне Бобровский провел 31 матч в НХЛ.

Читайте также

ЦСКА и «Магнитка» совершили удивительный обмен. В Магнитогорск приехал канадец, который может стать лучшим легионером КХЛ
ЦСКА — «Краснодар», все голы матча, видео, обзор, 29-й тур чемпионата России
Капризов набрал 50 очков за «Миннесоту» в дебютном сезоне НХЛ
Джонсон дебютировал в Bellator с победы нокаутом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд