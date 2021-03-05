«Тампа» выиграла у «Чикаго», рекордная «сухая» серия Василевского прервалась

«Тампа» одержала победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Лайтнинг» продлили победную серию до шести встреч.

На 8-й минуте второго периода прервалась «сухая» серия российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Он не пропускал на протяжении 227 минут и 50 секунд и стал рекордсменом своего клуба по этому показателю.

«Лайтнинг» лидируют в таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» идет четвертым.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Карпентер — 4 (мен., Хагель), 27:24 — 1:0. Дебринкэт — 12 (Кейн, Мерфи), 34:04 — 2:0. Чирелли — 6 (мен., Рутта, Киллорн), 41:04 — 2:1. Стэмкос — 11 (Гурд), 42:55 — 2:2. Хедман — 5, 64:59 — 2:3.

Вратари: Ланкинен — Василевский (64:59).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (11+16+7+3) — 34 (9+8+12+5).

?Наши: Задоров (19.17/1/0) — Волков (7.31/1/0), Сергачев (25.47/2/-2).

5 марта. Чикаго. United Center.