«Бостон» победил «Нэшвилл», у Тренина «-1»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0.

Отличились Джейк Дебраск и Брендон Карло. Форвард «Предаторз» Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 25 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Дебраск — 4 (бол., Смит, Койл), 14:38 — 0:1. Карло — 2 (Хаула), 20:30 — 0:2.

Вратари: Сарос (57:12) — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 42 (12+14+16) — 33 (15+9+9).

Наши: Тренин (12.26/1/-1) — -.

3 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.