Необыкновенный гол Ничушкина. Валерий забил головой

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин, оформивший «хет-трик Горди Хоу». Он отличился необычным образом. Защитник выбивал шайбу и попал в лицо россиянину, она отскочила в ворота.

В прошедшем матче на его счету гол, результативная передача, 5 минут штрафа за драку, показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 13.22 на льду. В текущем сезоне в его активе 13 (7+6) очков в 33 встречах.