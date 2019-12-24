Необыкновенный гол Ничушкина. Валерий забил головой
09:10
«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин, оформивший «хет-трик Горди Хоу». Он отличился необычным образом. Защитник выбивал шайбу и попал в лицо россиянину, она отскочила в ворота.
? Valeri Nichushkin— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 24, 2019
7-3 #Avs pic.twitter.com/rnPkJfFbl5
В прошедшем матче на его счету гол, результативная передача, 5 минут штрафа за драку, показатель полезности «+2» и 3 броска в створ за 13.22 на льду. В текущем сезоне в его активе 13 (7+6) очков в 33 встречах.
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